NBA Haberleri: Celtics'e Raptors engeli

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) gece oynanan 9 maçla devam etti. Son haftalarda formunu yükselten ve galibiyet serisi yakalayan Boston Celtics, Toronto Raptors engeline takıldı. Uzatmalara giden maçta Raptors Celtics'i 115-112 mağlup etti. İşte gecenin diğer sonuçları...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 11:00