12 Dev Adam Yunanistan karşısında! Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 Dev Adam Yunanistan karşısında! Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 17:56