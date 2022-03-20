LeBron James NBA tarihine geçti!

NBA'de Los Angeles Lakers Washington Wizards deplasmanından 127-119 mağlup ayrıldı. James, 38 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansıyla normal sezon kariyerindeki sayı toplamını 36 bin 947'ye çıkararak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin 2. en skorer oyuncusu oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 11:00