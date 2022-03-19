Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Basketbol Süper Lig

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Beşiktaş Icrypex'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ ICRYPEX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Icrypex maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ ICRYPEX MAÇI ÖNCESİ DETAYLAR!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 11 Mart Cuma günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımına konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 76-82 kazanarak 23. maçında 19. galibiyetini aldı. Nando De Colo 19, Melih Mahmutoğlu 14, Marko Guduric ve Devin Booker ise 12'şer sayı üretti.

Ligde son olarak Pınar Karşıyaka'yı 77-71 mağlup eden Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Beko ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşmış ve salondan 74-82 mağlup ayrılmıştı.