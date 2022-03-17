Golden State Wariors hem maçı kaybetti hem de Stephen Curry'i!

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Golden State Warriors, sahasında Boston Celtics'le karşı karşıya geldi.



Celtics rakibini 110-88 mağlup ederek bu sezonki 42. galibiyetini aldı. Konuk ekipte Jayston Tatum ve Jaylen Brown 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Marcus Smart 20 sayıyla kaydetti.



Ligde 4 maç sonra kaybeden Golden State Warriors'ta ise Jordan Poole, 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takımın yıldız isimlerinden Klay Thompson 18 sayı kaydederken Stephen Curry, ikinci çeyreğin bitimine 4 dakika 17 saniye kala sakatlandı ve karşılaşmayı tamamlayamadı.



Marcus Smart'la girdiği ikili mücadelede ayak bileğini burkan Curry, kenara gelirken takımın başantrenörü Steve Kerr, çekilecek MR'ın ardından yıldız oyuncunun durumunun belli olacağını söyledi.

LAKERS'TA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Gecenin diğer maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 124-104 mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.



Minnesota'da Karl-Anthony Towns, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Anthony Edwards 27, Patrick Beverley 18 sayı kaydetti.



Lakers'ta ise Anthony Davis süre almazken LeBron James 19, Russell Westbrook 15 ve Carmelo Anthony 16 sayıyla oynadı.

DİNWİDDİE'NİN SON SANİYE BASKETİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Son dört maçından galibiyetle ayrılan Brooklyn Nets, Dallas Mavericks'i ağırladığı maçta rakibine son saniye basketiyle mağlup oldu.

Spencer Dindwiddie'nin maç kazandıran basketiyle karşılaşmadan 113-111 galip ayrılan Nets, üste üste üçüncü, bu sezonki 43. galibiyetini aldı.



Dallas'ta dört isim çift haneli sayılara ulaşırken Luka Doncic 37, Spencer Dinwiddie 22, Jalen Brunson 18 sayı kaydetti.



Dört maç sonra kaybeden Brooklyn Nets'te ise Kevin Durant 23, Bruce Brown Jr. 17 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 116-106



Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 114-118



Washington Wizards-Denver Nuggets: 109-127



New York Knicks-Portland Trail Blazers: 128-98

Houston Rockets-Phoenix Suns: 112-129



San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 122-120



Utah Jazz-Chicago Bulls: 125-110



Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 126-135



Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 100-103