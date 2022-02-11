Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.Olympiakos maçı hakkında konuşan Ataman, "Güzel Maç Oldu, Sloukas’ın Son Saniyedeki İsabetine Ne Söyleyebilirim ki? Onu ve Olympiakos’u tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos mağlubiyeti sonrasında basın toplantısında konuştu.

İşte Ataman'ın açıklamaları:

"Bence ilk çeyrek dışında gayet iyi bir maç oynadık. İlk çeyrekte 26 sayıya izin vermemizin ardından savunmamızı geliştirdik ve rakibimizi kalan hiçbir çeyrekte 20 sayının üzerine çıkarmadık. Bazı boş atışlardan yararlanamadık ama yine de çok güzel bir maç oldu. İki tarafın da normal sürede maçı kazanmak için fırsatları oldu ama yakın geçen bir maç sonu oldu. Sloukas'ın son saniyedeki isabetine ne söyleyebilirim ki? Onu ve Olympiakos'u tebrik ediyorum."

Koç Ataman, Kostas Sloukas'ın hem kendilerine hem de Fenerbahçe Beko'ya karşı bulduğu son saniye isabetleri hakkında sorulan soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Sanırım Türkiye'de yemiş olduğu Türk baklavaları ona maç toplarında ona bu şansları sağlıyor. Yani ne söyleyebilirim ki? (gülerek) Onu bu başarısından dolayı tebrik ederim."