Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa ekibini 89-84 yendi.
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya), Alexandre Deman (Fransa)
Darüşşafaka: Boothe 22, Caupain 20, Doğuş Özdemiroğlu 11, Ragıp Atar 4, Pineiro 20, Sinan Güler 2, Olaseni 6, McCullough 4, Selim Sav, Görkem Doğan
BAXI Manresa: Maye 5, Perez 6, Sima 4, Thomasson 16, Valtonen 5, Francisco 17, Garcia, Moneke 26, Steinbergs, Vaulet 5
1. Periyot: 27-14
Devre: 48-39
3. Periyot: 69-59