Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) yönetimi, Final-Four'la ilgili flaş bir karar aldığını açıkladı. Yönetim, Berlin'de yapılması planlanan 2022 Final-Four'un Belgrad'a verildiğini duyurdu.

Turkish Airlines EuroLeague'in bu sezonki Final Four maçlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacağı açıklanmıştı. Ancak son resmi duyuruya göre müsabakalar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı. Bu arada maç tarihleri de revize edildi. Buna göre dörtlü finaller 27-29 Mayıs 2022'de değil 19-21 Mayıs 2022'de oynanacak.

Belgrad'da son olarak 4 yıl önce 2018 yılında Final Four organize edilmiş, finalde ise Real Madrid temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu finalde mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürmüştü. Belgrad bu finallerle birlikte, bu yüzyılda etkinliğe birden fazla kez ev sahibi olan Barcelona, Madrid, Berlin ve İstanbul'un arasına katılacak.

Şehir değişikliğinin ise pandemi gerekçesiyle yapıldığı bildirildi.