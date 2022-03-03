Barcelona Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | THY EuroLeague
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 28. haftasında Barcelona sahasında Monaco'yu konuk edecek. Liderlik koltuğunda bulunan İspanyol ekibi, galibiyet serisine devam etmek istiyor. Peki; Barcelona Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 13:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 13:58
EuroLeague'de önemli bir müsabaka oynanacak. İspanyol devi Barcelona, evinde Monaco'yu ağırlacak. Basketbolseveler, mücadeleyi merak ediyor.
BARCELONA - MONACO MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
THY EuroLeague'de oynanacak Barcelona - Monaco maçı saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 4'ten naklen ekranlara gelecek.