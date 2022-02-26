James Harden'lı Philadelphia 76ers deplasmanda galip!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers deplasmanda Minnesota Timberwolves'a konuk oldu. 76ers ile ilk maçına çıkan James Harden 27 sayı kaydederken, parkeden ise 133-102'lik galibiyetle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 12:09