Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği parlak!
Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının gençler için önemli sınavlar olduğunu belirten A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmet Okur, “Elimizde altın bir kumaş var, iyi bir jenerasyonumuz var. Türk basketbolunun geleceği parlak” dedi.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 14:10
"Alperen ve Ömer Faruk şanslarını iyi değerlendiriyor"
NBA'de yıllarca önemli başarılara imza atarak Türkiye'yi temsil eden Mehmet Okur, NBA'de forma giyen Türk basketbolcular hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
"Alperen oynadığı her dakikayı iyi değerlendiriyor. Rolünü iyi benimsedi ve 5 dakika da oynasa, 15 dakika da oynasa o dakikaları dolu dolu geçiriyor. Uluslararasından sonra ben daha uzun süreler alacağını düşünüyorum. Ömer Faruk zaten biliyorsunuz ilk 5 başladığı her maçta double double yaptı. Bu da gösteriyor ki kendisini hazır tutuyor, uzun bir maraton herkese şans geliyor. Aslında bu şansı çok iyi değerlendirdi ve herkese mesajını gönderdi. 'Bu ligde ilk 5 başlayabileceğim' mesajını da gösterdi. Cedi ve Furkan veteran artık. Aldığı rolleri iyi değerlendiriyorlar. Takımları da kazanıyor, onlar için çok büyük bir artı. Dolayısıyla herkes iyi performans sergiliyor."