Mehmet Okur: Türk basketbolunun geleceği parlak!

Yunanistan ile oynanacak olan 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının gençler için önemli sınavlar olduğunu belirten A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Mehmet Okur, “Elimizde altın bir kumaş var, iyi bir jenerasyonumuz var. Türk basketbolunun geleceği parlak” dedi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2022- 14:10