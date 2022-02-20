Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final karşılaşmaları TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.
Yarı finalin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef mücadele etti. Sarı-lacivertli ekip, rakibini 64-49 mağlup ederek ilk finalist oldu.
İkinci yarı final mücadelesinde ise Anadolu Efes ile Darüşşafaka kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Anadolu Efes, 96-71'lik farklı skorla kazanmayı bildi.
Karşılaşmaların ardından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes finale yükselen takımlar oldu.
🏀FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes arasındaki final müsabakası, TOFAŞ Spor Salonu'nda 20 Şubat Pazar (bugün) saat 17.00'de başlayacak ve Tivibuspor ekranlarından canlı yayınlanacak.