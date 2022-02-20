Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI YAYIN | FB Anadolu Efes CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı CANLI YAYIN | FB Anadolu Efes CANLI İZLE

Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak mücadeleyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 16:02