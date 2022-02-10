Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | THY EuroLeague

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 26. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Olympiakos - Anadolu Efes maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022- 11:00