NBA'de Phoenix Suns, milli sporcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.
NBA HABERLERİ - Alperen Şengün Phoenix Suns - Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!
NBA'de Phoenix Suns ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün ise muhteşem bir performansa imza atarak kariyer rekoru kırdı. İşte detaylar...
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 10:57
Alperen'li Rockets, rakibine 124-121'lik skorla yenilirken milli basketbolcunun performansı ise parmak ısırttı.
Alperen Şengün NBA kariyerinde dördüncü kez bir maça ilk beşte başlarken müsabakada 28 dakika süre aldı.