Los Angeles Lakers'a kötü haber! Anthony Davis...
NBA'de Los Angeles Lakers'ın Utah Jazz'ı 106-101 mağlup ettiği maçın 2. periyotunda sakatlanan Anthony Davis'in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağı öğrenildi.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 15:23
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Davis'in tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.
En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Davis'in durumunun, NBA All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.
Bu sezon diz sakatlığı nedeniyle de yaklaşık bir ay forma giyemeyen ABD'li pivot, çıktığı 37 maçta 23,1 sayı, 9,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.