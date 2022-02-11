NBA'de her yıl olduğu gibi bu sene de All-Star heyecanı yaşanacak. Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2022 All-Star maçı için takımlarını kurdular. İşte yıldızlarla dolu o liste...

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2022 All-Star maçı için takımlarını kurdular.

Durant ve James, kendi konferanslarında en çok oyları toplayarak takımlarının kaptanları olarak seçilmişlerdi. Durant, iç yan bağ sakatlığı nedeniyle yerini Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum'a vermiş, Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball ise daha sonra Durant'in sakatlığının yerine yedek oyuncu olarak seçilmişti.

Golden State Warriors forveti Draymond Green ise, Batı Konferansı kadrosundaki tek sakat oyuncuydu ve yerini San Antonio Spurs guardı Dejounte Murray'ye bırakmıştı.

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, ekibi Doğu'nun en iyi derecesini elinde bulundurduğu için Team Durant'e koçluk yapacak isim olarak seçilmişti. Phoenix Suns koçu Monty Williams'ın ise, Team LeBron'u yönetecek başantrenör olarak seçildiği duyurulmuştu.

2022 All-Star maçı 20 Şubat Pazar gecesi düzenlenecek ve Cleveland'daki üç günlük hafta sonu etkinliğini tamamlayacak.

LeBRON'UN ALL-STAR KADROSU

Başlangıç kadrosu:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yedekler:

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Fred VanVleet (Toronto Raptors)

James Harden (Philadelphia 76ers)

DURANT'İN ALL-STAR KADROSU

Başlangıç kadrosu:

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

Yedekler:

Devin Booker (Phoenix Suns)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Dejounte Murray (San Antonio Spurs)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Rudy Gobert (Utah Jazz)