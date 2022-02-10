EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Müsabakayı lacivert-beyazlılar son saniyede yediği basketle 87-85 kaybetti ve 2 maç aradan sonra mağlup oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlılar son saniyede yediği basketle 87-85 kaybetti ve 2 maç aradan sonra mağlup oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

1. çeyrek sonucu: Olympiakos 26-17 Anadolu Efes

2. çeyrek sonucu: Olympiakos 42-41 Anadolu Efes

3. çeyrek sonucu: Olympiakos 61-61 Anadolu Efes

4. çeyrek sonucu: Olympiakos 75-75 Anadolu Efes

Uzatma: Olympiakos 87-85 Anadolu Efes