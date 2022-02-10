Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 26. hafta karşılaşmasında Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Müsabakayı lacivert-beyazlılar son saniyede yediği basketle 87-85 kaybetti ve 2 maç aradan sonra mağlup oldu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
1. çeyrek sonucu: Olympiakos 26-17 Anadolu Efes
2. çeyrek sonucu: Olympiakos 42-41 Anadolu Efes
3. çeyrek sonucu: Olympiakos 61-61 Anadolu Efes
4. çeyrek sonucu: Olympiakos 75-75 Anadolu Efes
Uzatma: Olympiakos 87-85 Anadolu Efes