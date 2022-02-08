Fenerbahçe Beko'dan savunma dersi! Real Madrid EuroLeague tarihine geçti
THY EuroLeague'de 18. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Sarı - lacivertliler, Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 27-17'lik üstünlükle tamamladı. Sadece 17 sayı bulabilen Real Madrid takımı, bir devrede atılan en düşük sayıyla kulübün EuroLeague tarihine geçti.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 22:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 22:45
Mücadelenin ilk yarısında tarihi bir sonuç ortaya çıktı.
Sarı - lacivertliler, Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 27-17'lik üstünlükle tamamladı.
Sadece 17 sayı bulabilen Real Madrid takımı, bir devrede atılan en düşük sayıyla kulübün EuroLeague tarihine geçti.
Eflatun - beyazlıların daha önce attığı en düşük sayı, 2004/05 sezonunda Cibona Zagreb'e karşı bulduğu 23 sayıydı.
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e karşı kulüp tarihinin en düşük skor performansını yaşatmış oldu.