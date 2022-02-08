Fenerbahçe Beko'dan savunma dersi! Real Madrid EuroLeague tarihine geçti

THY EuroLeague'de 18. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Sarı - lacivertliler, Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 27-17'lik üstünlükle tamamladı. Sadece 17 sayı bulabilen Real Madrid takımı, bir devrede atılan en düşük sayıyla kulübün EuroLeague tarihine geçti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2022- 22:16 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022- 22:45