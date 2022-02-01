THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i konuk etti. Ligde play-off mücadelesi veren sarı lacivertli temsilcimiz, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL'i konuk etti. Ligde play-off mücadelesi veren sarı lacivertli temsilcimiz, karşılaşmadan 85-76'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: F.Bahçe Beko 29-23 ASVEL

2. PERİYOT: F.Bahçe Beko 47-41 ASVEL

3. PERİYOT: F.Bahçe Beko 64-63 ASVEL

4. PERİYOT: F.Bahçe Beko 85-76 ASVEL

Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşamış oldu. LDLC Asvel ise yaptığı 23 müsabakanın 9'unu kazanırken, 14'ünü kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı LDLC Asvel, 84-82'lik skorla kazanmıştı.

Ligde yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun 4, LDLC Asvel'in de bir maçı ertelendi.