Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan maçı ertelendi!

THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 17. haftasında oynanması planlanan Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan müsabakası, İtalyan temsilcisindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

THY EuroLeague'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

17. hafta maçında Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan karşı karşıya gelecekti.

İtalyan ekibinde artan coronavirüsü vakaları nedeniyle karşılaşma ertelendi.

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