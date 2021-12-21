21 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan maçı ertelendi!

EuroLeague maçına Covid-19 engeli!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2021

THY Avrupa Ligi'nin (Turkish Airlines EuroLeague) 17. haftasında oynanması planlanan Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan müsabakası, İtalyan temsilcisindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

THY EuroLeague'de heyecan 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

17. hafta maçında Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milan karşı karşıya gelecekti.

İtalyan ekibinde artan coronavirüsü vakaları nedeniyle karşılaşma ertelendi.

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