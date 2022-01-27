A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık kampı için toplanıyor!

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık kampı için toplanıyor!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları için 6-13 Şubat tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak. Millerin kamp kadrosu da açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 14:46