Alperen Şengün'lü Houston Rockets peş peşe 7. galibiyetini aldı!
NBA'de Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Rockets'ta Eric Gordon 21 sayı, Garrison Mathews 19 sayı, 3 top çalma ve Christian Wood 12 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 114-104 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Rockets, ağırladığı Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup etti. Rockets, 15 maçlık yenilgi serisinin ardından aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekti.
Rockets'ta Eric Gordon 21 sayı, Garrison Mathews 19 sayı, 3 top çalma ve Christian Wood 12 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı. Alperen Şengün ise 6 sayı, 2 ribauntluk katkıda bulundu.
Kevin Durant'ten yoksun sahaya çıkan Nets'i, 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist üreten James Harden ayakta tutmaya çalıştı.
CAVALIERS, BULLS'UN SERİSİNİ NOKTALADI
Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Chicago Bulls'u 115-92 yenerek rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 6 asistle mücadele eden Darius Garland, 16 sayı, 9 ribaunt, 5 blokla oynayan Evan Mobley ve 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen taşıdı. Cedi Osman da 6 sayı, 3 top çalma, 2 blokla karşılaşmayı tamamladı.
Bulls'ta Zach LaVine 23 sayı, 9 asist, Lonzo Ball 19 sayı, 7 asist, 3 top çalma ve Nikola Vucevic 18 sayı, 12 ribaunt üretti.
Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Miami Heat, evinde oynadığı Milwaukee Bucks mücadelesini 113-104 kazanmayı başardı. Heat'te Caleb Martin 28 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, Kyle Lowry 22 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı. Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-New York Knicks: 122-102
Detroit Pistons-Washington Wizards: 116-119 (Uzatmada)
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 106-110
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-92
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 109-110
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 113-104
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 104-136
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 96-104
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 114-120 (Uzatmada)
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 114-104
Sacramento Kings-Orlando Magic: 142-130
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 104-94
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 114-111
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