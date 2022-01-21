Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 22. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile Panathinaikos kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibi haberimizde...
CANLI SKOR
1. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 17-12 Panathinaikos
2. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 39-42 Panathinaikos
3. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 65-62 Panathinaikos
4. çeyrek sonucu: Anadolu Efes 82-81 Panathinaikos
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ANADOLU EFES Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat 20.30'da başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maç, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.