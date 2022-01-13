Haberler Basketbol Haberleri Barcelona 82-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olaylı maçta kazanan Barça! A. Efes İspanya'dan mağlup döndü
Barcelona 82-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Olaylı maçta kazanan Barça! A. Efes İspanya'dan mağlup döndü
THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Müsabakayı lacivert-beyazlılar 82-77 kaybetti ve üst üste 2. yenilgisini aldı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2022- 01:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022- 02:29
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.
Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
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