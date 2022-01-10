Clay Thompson geri döndü! Golden State Warriors Cleveland Cavaliers'ı 96-82 mağlup etti
NBA'de Golden State Warriors, kendi sahasında Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. Uzun bir aradan sonra Clay Thompson'ın sahalara geri döndüğü maçı Warriors, 96-82 kazandı.
Son olarak 2019 NBA Finalleri 6. maçında parkelere çıkan ve geçirdiği üst üste sakatlıklarla beraber yaklaşık 2.5 yıldır basketbol oynayamayan Klay Thompson'ın dönüşü muhteşem oldu.
40. saniyede ilk sayısını atan Thompson, kısa bir süre sonra da bir poster smacı basarak tribünleri ateşledi.
4 kere All-Star seçilen şutör oyuncu, maçı 20 dakikada 17 sayı ile tamamladı. Takımda Stephen Curry de 28 sayı ile maçın en skoreri oldu.
DRAYMOND GREEN 7 SANİYE OYNADI
Golden State'in bir diğer önemli parçası Draymond Green ise Thompson'ın dönüşü sebebi ile ilginç bir olaya imza attı. Takım arkadaşının 2.5 sezon sonra parkeye dönüşünü kutlamak isteyen Green, normalde sakatlığı sebebi ile bu maçta oynamayacaktı. Fakat, maça ilk 5 başlayan Green, 7 saniye içerisinde bir faul yaptı ve devamında da oyundan çıkarak maçta bir daha forma giymedi.
Green böylelikle ismini Thompson'ın dönüş maçında esame listesine yazdırmış oldu.
Cleveland cephesinde ise Lamar Stevens 17 sayı ile oynarken 20 dakika süre alan milli basketbolcumuz Cedi Osman 4 sayı 2 ribaund 3 asist ve 2 top çalma ile mücadele etti.
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