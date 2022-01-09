09 Ocak 2022, Pazar

BASKETBOL

En son Shaquille O’Neal başarmıştı! Ömer Faruk Yurtseven kayıtlara geçti...

En son Shaq başarmıştı! Ömer Faruk Yurseven...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Milli oyuncu Miami Heat'in Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup ettiği maçta 16 ribaunt alarak geceye damgasını vurdu. Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci oyuncu oldu ve Blake Griffin ile unvanı paylaşmaya başladı. Ömer Faruk Yurtseven, NBA’de 1993’ten beri üst üste dört maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu. Bunu son olarak 1993’tr Shaquille O’Neal başarmıştı.

NBA'de heyecan 6 maçla devam etti.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in de oynadığı maçta Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup etmeyi başardı.

34 dakika süre alan Ömer Faruk 7 sayı, 16 ribaunt ve 8 asistle maçı tamamladı.

Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle bir seri yakalayan tarihteki ikinci oyuncu oldu ve Blake Griffin ile unvanı paylaşmaya başladı.

Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de 1993'ten beri üst üste dört maçta 15 ve üzeri ribaund alan ilk çaylak oldu. Bunu son olarak 1993'tr Shaquille O'Neal başarmıştı.

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