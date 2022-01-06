Ömer Faruk Yurtseven double double yaptı Miami Heat galip geldi! Cedi Osman 20 sayı attı Philadelphia 76ers kazandı
NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 115-109 mağlup etti. 14 sayı, 16 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan milli basketbolcu galibiyette önemli rol oynarken, 25 sayı üreten Max Strus takımının en skorer oyuncusu oldu. Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 40 dakika süre aldığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Orlando Magic'i 116-106 yendi.Furkan Korkmaz'ın 20 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladığı 76ers'ta, Joel Embiid 31, Tobias Harris 22, Seth Curry 20 sayıyla oynadı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 32 dakika süre aldığı maçta rakibini altı sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.
14 sayı, 16 ribaunt, 4 asistle "double double" yapan milli basketbolcu galibiyette önemli rol oynarken, 25 sayı üreten Max Strus takımının en skorer oyuncusu oldu.
Ev sahibi ekipte Anfernee Simons'ın 28 sayısı mağlubiyete engel olamadı. Norman Powell 26 sayıyla oynarken, Jusuf Nurkic 14 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
FURKAN'DAN MAGIC POTASINA 20 SAYI
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 40 dakika süre aldığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Orlando Magic'i 116-106 yendi.
Furkan Korkmaz'ın 20 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle galibiyete katkı sağladığı 76ers'ta, Joel Embiid 31, Tobias Harris 22, Seth Curry 20 sayıyla oynadı.
Magic'te ise Cole Anthony 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Muhammed Bamba 19, Terrence Ross 18 sayı kaydetti.
KYRİE IRVING PARKELERE DÖNDÜ, NETS KAZANDI
Doğu Knferansı'nda zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup etti.
Corona virüsü aşısı olmaması nedeniyle kadroya alınmayan ve bu sezon ilk kez Nets forması giyen Kyrie Irving, 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asitle salondan ayrıldı.
Nets'in yıldızı Kevin Durant 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını sürüklerken, James Harden da 18 sayıyla oynadı.
Pacers'ta ise Domantas Sabonis'in 32 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi.
- SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 140-111
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-116
Washington Wizards-Houston Rockets: 111-114
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 97-99
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-129
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 99-82
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-90
Denver Nuggets-Utah Jazz: 109-115
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 109-115
Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 102-108
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