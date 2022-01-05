05 Ocak 2022, Çarşamba

BASKETBOL

EuroLeague'e Covid-19 engeli!

EuroLeague’e Covid-19 engeli!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak olan 9 maçın 7'si yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko mücadelelerinin yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Covid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes-Bayern Münih ve Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko müsabakalarının yanı sıra, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları da Covid-19 vakaları sebebiyle bu hafta oynanamayacak.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında sadece CSKA Moskova-Barcelona ile AX Armani Exchange Milan-Zenit maçları 7 Ocak Cuma günü yapılacak.
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