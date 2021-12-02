Anadolu Efes'in konuğu Barcelona | THY EuroLeague
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 13. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona ile cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Anadolu Efes, son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkati çekiyor. Organizasyonda bu sezon 12 karşılaşmada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 10. sırada girdi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı.Lacivert-beyazlıların, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final şampiyonluk maçında mağlup ettiği Barcelona ise sezona iyi bir başlangıç yaptı. Katalan ekibi, 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 740. RANDEVU
Anadolu Efes, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 740. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 739 karşılaşmada 421 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.
Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 493. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 264 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.
İstanbul temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 24 müsabakada taraflar 12'şer galibiyet elde etti.
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