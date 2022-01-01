01 Ocak 2022, Cumartesi

BASKETBOL

LA Lakers'lı Rajon Rondo Cleveland Cavaliers'ta! Cedi Osman...

NBA’de ilk takas! Cedi ve Rajon Rondo...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.01.2022

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) ilk takas gerçekleşti. Buna göre Los Angeles Lakers forması giyen Rajon Rondo, kariyerine Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers'ta devam edecek.

NBA'de ilk takas gerçekleşti.

Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers forması giyen Rajon Rondo, Cedi Osman'ın da bulunduğu Doğu ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer oldu.

Sezon başında Carmelo Anthony, Dwight Howard ve Russell Westbrook gibi veteran oyuncularla beraber LeBron James'in yanına giden Rondo, yeterince süre alamıyordu.

Cleveland, Rondo için Lakers'a Denzel Valentine'ı gönderecek.

NBA'deki 18. sezonunu geçiren 36 yaşındaki oyuncu, 9 nokta 8 sayı ve 8 asist ortalaması ile mücadele ediyor.

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