01 Ocak 2022, Cumartesi

BASKETBOL

Houston Rockets 110-120 Miami Heat (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ömer Faruk Yurtseven'den double-double!

Ömer Faruk’un double-double’ı galibiyeti getirdi!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.01.2022

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Alperen Şengün'lü Houston Rockets'a konuk oldu. Müsabakası 120-110 Miami Heat kazanırken, Ömer Faruk Yurtseven double-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu maçı 120-110 kazandı.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Heat, Jimmy Butler'ın 37 sayılık skorer performansının yardımıyla Rockets'ı mağlup ederek üst üste 5. olmak üzere 23. galibiyetini aldı.

Kyle Guy 17, Tyler Herro 16 sayıyla Heat'in galibiyetine katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te başlayıp 29 dakika 20 saniye süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 13 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 2 blokla tamamladı.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets'ta Jae'Sean Tate'in 22, Christian Wood'un 18 sayısı, sezonun 26. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün, 6 dakika 37 saniye görev yaptığı karşılaşmada 6 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 1 blok üretti.

LEBRON JAMES 43 SAYI ATTI, LAKERS KAZANDI

Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 43 sayı, 14 ribauntla ön plana çıktığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti.

Sezonun 18. galibiyetine ulaşan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 18, Carmelo Anthony de 16 sayı kaydetti.

Peş peşe 4. olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Ben McLemore 28, Damian Lillard 18 sayı buldu.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Phoenix Suns: 123-108

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 106-108

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 96-112

Houston Rockets-Miami Heat: 110-120

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 118-121

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 116-108

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 95-80

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 120-108

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 139-106

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Furkan’lı 76ers Brooklyn’i devirdi! Furkan'lı 76ers Brooklyn'i devirdi!
Türkiye’de sporda 2021 yılında neler yaşandı? Türkiye'de sporda 2021 yılında neler yaşandı?
EuroLeague’de haftanın MVP’si belli oldu! EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör