THY EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko-Real Madrid karşılaşması ertelendi!

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Real Madrid'le karşı karşıya geleceği maç, İspanyol takımında corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de Real Madrid'le oynayacağı maç, İspanyol ekibindeki corona virüsü vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

THY EuroLeague'in resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Real Madrid'de görülen birçok vaka nedeniyle İspanyol ekibinden gelen erteleme talebinin kabul edildiği bildirildi. İki tarafla da görüşülerek yeni tarihin yine resmi siteden duyurulacağı ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin daha önce de ING Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan açıklamada, rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle müsabakanın ertelendiği duyurulmuştu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü de ertelenen Real Madrid maçıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçe Beko'nun 29 Aralık Çarşamba günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Real Madrid ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 18. hafta karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Fenerbahçe Beko – Real Madrid 18. hafta mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir.



Real Madrid takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz.



Fenerbahçe Beko – Real Madrid karşılaşması için bilet satın alan taraftarlarımıza ücretleri iade edilecek ve bu kişilerin satın almış oldukları koltuklar, yeni maç tarihine göre başlatılacak bilet satışlarında, belirlenecek süre boyunca kendi adlarına rezerve edilecektir. Taraftarlarımız, daha önce satın aldıkları koltukları tekrar alabilmek için öncelik hakkına sahip olacaktır. Bilet satışlarına ilişkin tüm bilgilendirmeler, ilerleyen dönemde Kulübümüz tarafından yapılacaktır.

DİĞER

BASKETBOL HABERLERİ