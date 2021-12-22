Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı | CANLI
THY Euroleague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya gelliyor. Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmasının canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
ANADOLU EFES 31-21 KIZILYILDIZ (İlk çeyrek sonucu)
ANADOLU EFES 31-24 KIZILYILDIZ (İkinci çeyrek oynanıyor)
ANADOLU EFES - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes - Kızılyıldız maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçın 7'sini kazanan ve 9'unu kaybeden Kızılyıldız ise 11. sırada bulunuyor.
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