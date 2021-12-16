16 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı | CANLI

Fenerbahçe Beko - Baskonia | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Bitci Baskonia'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele saat 20.45'te başladı. Haftaya averajla 12. sırada giren sarı lacivertlilerde hedef galibiyet serisini 4 maça taşımak. Fenerbahçe Beko - Baskonia maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko - Baskonia maç skorunu haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO 19 - 14 BASKONIA (İlk çeyrek sonucu)

FENERBAHÇE BEKO 31 - 19 BASKONIA (İkinci çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başladı. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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