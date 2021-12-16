16 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçında kazanan Cedi Osman oldu! Alperen rekor kırdı...

Türk derbisinde kazanan Cedi oldu! Alperen rekor kırdı...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

NBA'de milli basketbolcularımızın karşılaşmasında Cleveland Cavaliers'da forma giyen Cedi Osman ile Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün karşı karşıya geldi. Parkeden kazanarak ayrılan 124-89'luk sonuçla Cavaliers oldu. Cedi Osman 8 sayıyla oynarken, Alperen Şengün 19 sayı 11 ribauntla oynadı.

Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Üst üste beşinci maçını da kazanan Cavaliers, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Darius Garland 21 sayı, Isaac Okoro ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular.

Ricky Rubio 7 sayı kaydederken; 12 asistiyle bu sezonun en yüksek asist sayısına ulaştı. Üçüncü çeyreğin ortalarında skoru 84-39 yapan Cleveland'da Dean Wade ise 16 sayılık bir katkı yaptı. Sonradan oyuna giren Cedi Osman 18:01 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN ÇİFTE REKOR

Houston Rockets'ta ilk maçlara göre daha fazla süre almaya başlayan Alperen Şengün, 27 dakika 34 saniye oyunda kaldı. 19 yaşındaki milli basketbolcu karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaunt'la tamamladı. Her iki alanda da kariyer rekoru kıran Alperen Şengün, takımının da en skorer ismi oldu. Houston Rockets ayrıca bu sezonki en farklı yenilgisine uğradı.

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