Cleveland Cavaliers - Houston Rockets maçında kazanan Cedi Osman oldu! Alperen rekor kırdı...
NBA'de milli basketbolcularımızın karşılaşmasında Cleveland Cavaliers'da forma giyen Cedi Osman ile Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün karşı karşıya geldi. Parkeden kazanarak ayrılan 124-89'luk sonuçla Cavaliers oldu. Cedi Osman 8 sayıyla oynarken, Alperen Şengün 19 sayı 11 ribauntla oynadı.
Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Üst üste beşinci maçını da kazanan Cavaliers, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Ev sahibi ekipte Darius Garland 21 sayı, Isaac Okoro ise 20 sayıyla galibiyette pay sahibi oldular.
Ricky Rubio 7 sayı kaydederken; 12 asistiyle bu sezonun en yüksek asist sayısına ulaştı. Üçüncü çeyreğin ortalarında skoru 84-39 yapan Cleveland'da Dean Wade ise 16 sayılık bir katkı yaptı. Sonradan oyuna giren Cedi Osman 18:01 dakika süre aldı ve karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN ÇİFTE REKOR
Houston Rockets'ta ilk maçlara göre daha fazla süre almaya başlayan Alperen Şengün, 27 dakika 34 saniye oyunda kaldı. 19 yaşındaki milli basketbolcu karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaunt'la tamamladı. Her iki alanda da kariyer rekoru kıran Alperen Şengün, takımının da en skorer ismi oldu. Houston Rockets ayrıca bu sezonki en farklı yenilgisine uğradı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi