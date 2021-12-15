New York Knicks-Golden State Warriors maçında Stephen Curry tarihe geçti!
NBA'de Golden State Warriors ile New York Knicks karşı karşıya gelirken, bu müsabakada Stephen Curry tarihe geçti. 33 yaşındaki oyuncu, Ray Allen'a ait olan "NBA tarihinin en çok üçlük isabeti bulan oyuncusu" rekorunu egale etti.
NBA'de Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, New York Knicks maçında bulduğu üçlük isabetleriyle tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.
Madison Square Garden'da New York Knicks ile karşılaşan Golden State Warriors, parkeden 105-96 galip ayrılmayı başardı. New York Knicks karşısında 35 dakika süre bulan Stephen Curry, ürettiği 22 sayıyla takımı adına en skorer isim oldu.
5 ÜÇLÜK İSABETİYLE REKORU GELİŞTİRDİ
New York Knicks maçında tüm zamanların en çok üçlük atan oyuncusu rekorunu kırması için yalnızca 2 isabete ihtiyacı olan yetenekli oyuncu, 15 üçlük denemesinin 5'inde isabet sağladı ve adını tarihe yazdırdı.
Yeni rekorun sahibi olmak için sadece 2 üçlüğe ihtiyacı alan Stephen Curry, karşılaşmanın başlamasından 1 dakika 4 saniye sonra ilk üçlüğünü kaydettiği ve Ray Allen'a ait 2.973'lük rekoru egale etti. Karşılaşmanın 3 dakika 37. saniyesinde ise Alec Burk'un üzerinden ikinci üçlüğü kaydeden Stephen Curry, 2.974 rakamına ulaştı ve NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden ismi oldu.
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