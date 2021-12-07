07 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

NBA'de Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın takımları galip! İşte gecenin sonuçları

NBA’de Furkan ve Cedi’nin takımları galip!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.12.2021

NBA'de Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Bir diğer maçta Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.

Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.

GRIZZLIES 5 MAÇTIR HİÇ GERİYE DÜŞMEDEN KAZANIYOR

Konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.

Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.

Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.

CEDİ, SON ŞAMPİYON BUCKS'A KARŞI 9 SAYI ATTI

Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.

27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.

Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)

Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104

Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde derbi heyecanı! FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde derbi heyecanı!
Potanın Kraliçeleri 9. sıraya yükseldi Potanın Kraliçeleri 9. sıraya yükseldi
12 Dev Adam’ın programı belli oldu! 12 Dev Adam'ın programı belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör