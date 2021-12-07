07 Aralık 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
NBA'de Demar DeRozan ve Donovan Mitchell haftanın oyuncuları seçildi!
Chicago Bulls'tan Demar DeRozan ve Utah Jazz'den Donovan Mitchell, haftanın oyuncuları seçildiler.
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan ve Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, sırasıyla Doğu ve Batı Konferansında haftanın NBA oyuncuları seçildiler.
Bulls'un 3-0 ile kapattığı haftada DeRozan, maç başına 30.3 sayı, 5.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları tutturdu ve %58.7 şut isabetiyle oynadı.
Jazz'in de aynı şekilde oynadığı üç maçı kazandığı haftada Mitchell, %57.1 şut isabetiyle 33.0 sayı, 2.0 ribaund, 5.7 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi