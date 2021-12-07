NBA'de Demar DeRozan ve Donovan Mitchell haftanın oyuncuları seçildi!

Chicago Bulls'tan Demar DeRozan ve Utah Jazz'den Donovan Mitchell, haftanın oyuncuları seçildiler.

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan ve Utah Jazz guardı Donovan Mitchell, sırasıyla Doğu ve Batı Konferansında haftanın NBA oyuncuları seçildiler.

Bulls'un 3-0 ile kapattığı haftada DeRozan, maç başına 30.3 sayı, 5.7 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları tutturdu ve %58.7 şut isabetiyle oynadı.

Jazz'in de aynı şekilde oynadığı üç maçı kazandığı haftada Mitchell, %57.1 şut isabetiyle 33.0 sayı, 2.0 ribaund, 5.7 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakaladı.

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