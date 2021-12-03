Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı skoru (Anadolu Efes - Barcelona maçı canlı izle)

THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Barcelona maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes ile Barcelona kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Barcelona maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Anadolu Efes 25-20 Barcelona

2. PERİYOT: Anadolu Efes 47-37 Barcelona

3. PERİYOT: Anadolu Efes 68-62 Barcelona

4. PERİYOT: Anadolu Efes 80-80 Barcelona

UZATMA PERİYODU: Anadolu Efes 93-95 Barcelona

ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Anadolu Efes - Barcelona maçı beIN Sports 3'den canlı yayınlanıyor.

EUROLEAGUE'DE 492. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 492. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 491 karşılaşmada 264 galibiyet ve 227 yenilgi elde etti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON ANADOLU EFES FİNALDE DEVİRDİ

Geçtiğimiz sezon Euroleague'in finalinde karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Anadolu Efes karşılaşmadan 86-81 galip ayrılarak 2020-21 sezonunda Turkish Airlines Euroleague'in şampiyonu olmuştu.

37. RANDEVU

Anadolu Efes ile FC Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 16 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta Anadolu Efes dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 24 karşılaşmada Anadolu Efes 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

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