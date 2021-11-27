A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Büyük Britanya karşısında!
2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşmada ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. İşte mücadele öncesinde ayrıntılar...
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.
B Grubu'nda ilk maçında Belarus'a mağlup olan ay-yıldızlılar, Büyük Britanya'yı yenerek ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
STATÜ
FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek.
Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.
Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sıra içinde yer alması halinde, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle karşılaşacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
6. RANDEVU
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.
İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi