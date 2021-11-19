19 Kasım 2021, Cuma

BASKETBOL

FIBA Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası o ülkelerde yapılacak! Ev sahipleri resmen açıklandı

Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası’nın ev sahipleri açıklandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrasında FIBA Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacak ülkerleri açıkladı. Buna göre turnuva; Belgrad (Sırbistan), Osaka (Japonya) ve Washington, Washington DC'de düzenlenecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından, Belgrad (Sırbistan), Osaka (Japonya) ve Washington, Washington DC'nin (ABD) FIBA Kadınlar Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvası'na ev sahipliği yapacağını onayladı.

Sırbistan iki eleme turnuvasını gerçekleştirecek olup, Japonya ve ABD'nin bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Eleme turnuvaları 10-13 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

Turnuvada yer alacak 16 milli takım, bu yıl gösterdikleri performansla Kıtasal Kupa etkinliklerine katılma hakkını elde etti. Buna göre Afrika'dan Mali ve Nijerya, Amerika'dan Brezilya, Kanada, Porto Riko ve Amerika Birleşik Devletleri, Asya/Okyanusya'dan Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa'dan Belarus, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa, Rusya ve Sırbistan takımları turnuvalarda yer alacak.

Dört takımın yer alacağı her turnuvadan üç ülke olmak üzere toplamda 12 ülke, 21 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.

Turnuvaya ev sahibi Avusturalya ile Tokyo Olimpiyat Oyunları şampiyonu ABD'nin otomatik olarak katılma hakkı bulunuyor.

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