Ergin Ataman Anadolu Efes - Monaco maçı sonrası konuştu! "Bir şampiyon gibi oynadık"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de mücadelelerine gerçek bir şampiyon gibi devam edeceklerini söylerken, "Bir şampiyon gibi oynadık. Mücadelemize bir şampiyon gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Monaco karşısında maçın kontrolünü sürekli ellerinde bulundurduklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Bu akşam genel olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maça çok iyi başladık. Müsabaka boyunca kontrol bizim elimizdeydi. Savunmada da gayet iyiydik. Sadece son çeyrekte alan savunmasına döndüklerinde ritmimiz bozulur gibi oldu. Birkaç tane boş şut kaçırdık. Daha sonra Larkin'in tepeden ve köşelerden bulduğu üçlüklerle alan savunmasını deldik ve kendi oyunumuza döndük. Aslında son üç yıldır oynadığımız Efes basketboluna döndük. Bir şampiyon gibi oynadık. Mücadelemize bir şampiyon gibi devam edeceğiz." diye konuştu.
Uzun oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Ataman, "Geçen sezon Sertaç (Şanlı) ile oynamaya alışkın olduğumuz basketbol modelini şimdi Tibor Pleiss ile uygulamaya başladık. Tibor, geçen yıl ağır bir sakatlık geçirmişti. İki-üç ay oynayamamıştı. İyileştikten sonra da hep oynamak istiyordu ama bu sefer de Sertaç ve Dunston onun önündeydi. Şimdi iyi durumda. İyi de çalışıyor. Özellikle hücumda çok faydalı oynuyor. Bu nedenle onu daha çok kullanmaya başladık. Bu akşam Petrusev'den de iyi verim aldık. Bu akşam uzunlarımızın da katkısından oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.
MITROVIC: ANADOLU EFES MAÇIN SONUNU İYİ OYNADI
Monaco Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Anadolu Efes'in maçın sonunu iyi oynadığını belirtti.
"Takımım maçın başında kötü bir performans sergiledi." diyen Mitrovic, "Anadolu Efes maça iyi başladı ve açık alanlarda sayı üretti. THY Avrupa Ligi'nin hücumdaki en yetenekli takımıyla oynadık. İkinci yarıda iyi performans gösterdiğimiz anlar oldu. Farkı 6 sayıya kadar indirdik ama sonunda yakalayamadık. Anadolu Efes maçın sonunu iyi oynadı ve galip geldi. Ofans anlamında da çok iyi bir performans sergileyemedik. Birçok top kaybı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Mitrovic, THY Avrupa Ligi'nde maçın sonunu getirememe durumlarının skorer oyun kurucu eksikliğinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.
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