WNBA'de Chicago Sky tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı
Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) final serisinde Phoenix Mercury'ye 3-1 üstünlük sağlayan Chicago Sky, şampiyon oldu.
2014 finalisti Sky, Wintrust Arena'da oynanan serinin 4. maçında 3 şampiyonluğu (2007, 2009, 2014) bulunan Mercury'yi ağırladı.
İlk çeyreği 28-25, ilk yarıyı ise 44-37 önde kapatan Mercury, son periyoda da 9 sayılık (54-63) üstünlükle girdi. Fakat seyircisinin desteğini arkasına alan Sky, son 10 dakikadaki performansıyla mücadeleyi 80-74 kazandı.
Seride aldığı 91-77 ve 86-50'lik galibiyetler sonrası 3. kez sahadan üstün ayrılan Sky, tarihinin ilk WNBA şampiyonluğuna ulaştı.
Kahleah Copper, 17 sayı, 5,5 ribaunt ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...