13 Kasım 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Nikola Jokic triple-double ile döndü

Nikola Jokic triple-double ile döndü
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Denver Nuggets'ta forma giyen ve takımının Miami Heat ile oynadığı maçta Markieff Morris'e sert hareketi sonrası oyundan atılan ve 1 maç ceza alan Nikola Jokic, cezasının ardından takımının Atlanta Hawks ile oynadığı maçla geri dönüş yaptı. Sırp oyuncu, Denver Nuggets'ın 105-96 kazandığı maçta 22 sayı, 19 ribaund ve 10 asistlik bir performans gösterdi.

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Atlanta Hawks'u 105-96 mağluğ ettiği karşılaşmada triple-double yaptı.

Jokic, bir maçlık cezasının ardından çıktığı ilk maçta 22 sayı, 19 ribaund ve 10 asistlik bir performans sergileyerek bu sezon 2. kez triple-double yaptı.

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