Cleveland Cavaliers 98-78 Detroit Pistons (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Cedi Osman'dan 17 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 98-78 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı. Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman; 17 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Detroit Pistons'ı karşı karşıya getiren maçtan 98-78'lik Cavaliers galibiyeti çıktı.

Bu sonuçla Cleveland 13. maçında 8. kez kazanırken Detroit 11 maçta 9. kez mağlup oldu.

Darius Garland'ın 21 sayı – 7 asistle oynadığı Cavaliers'ta Cedi Osman 23 dakika sahada kalırken 7'de 6 ikilik ve 6'da 1 üçlük isabetiyle 17 sayı – 2 ribaund – 1 asistle mücadeleyi tamamladı. Evan Mobley 16 sayı – 7 ribaundla oynarken Jarrett Allen 11 sayı – 7 ribaundla ona eşlik etti.

Pistons cephesinde ise Jerami Grant 16 sayıyla karşılaşmayı sonlandırırken Frank Jackson 12 sayı kaydetti. Josh Jackson ise maç boyunca 11 sayı – 5 ribaund üretse de bu 3 isim takımlarının mağlubiyetine engel olamadılar.

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