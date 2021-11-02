TBF’den seyirci kararı! Müjdeli haber geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, basketbol müsabakalarında tam kapasite ile seyirci alınması kararlaştırıldı. İşte müjdeli haberlerin detayları... | Son dakika spor haberleri

Basketbolda seyirci kısıtlaması kaldırıldı.



Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının, bu hafta sahalarında oynayacağı maçlarda tribünler tamamen açık olacak.



Hafta sonu da ING Basketbol Süper Ligi'nde salonlar tam kapasiteyle hizmet verecek.

Ancak deplasman takımlarının seyircileri karşılaşmaları yerinde takip edemeyecek.



Basketbol federasyonu, tüm sağlık tedbirlerinin geçerli olacağını açıkladı.



Geçen hafta da futbol federasyonu, stadyumların tam kapasiteyle açık olacağını duyurmuştu.

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