A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Polonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 7 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacak. | Son dakika spor haberleri
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Slovenya ve Polonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 7 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacak.
D Grubu'nda mücadele edecek Milli Takım, elemelerdeki ilk maçında 11 Kasım Perşembe günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Kodeljevo Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, 14 Kasım Pazar günü ise Polonya'yı ağırlayacak. Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ceyhun Yıldızoğlu'nun başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
İnci Güçlü (BOTAŞ), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydın (Galatasaray), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik, Sevgi Uzun (OGM Ormanspor).
- 10 GRUPTA 38 TAKIM
A Milli Takım, 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Toplam 10 grupta 38 takımın yer alacağı elemeler 3 farklı dönemde oynanacak. İlk maçlar 11-14 Kasım, ikinci müsabakalar 24-27 Kasım 2022 ve üçüncü karşılaşmalar 9-12 Şubat 2023'te oynanacak.
Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek şampiyonaya gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımların yanı sıra en iyi 4 ikinci ekip katılma hakkı kazanacak.
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