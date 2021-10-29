NBA'de Alperen Şengün çift hanelere çıktı!

NBA'de dün gece Houston Rockets, Utah Jazz'i ağırladı. 7 oyuncunun çift haneli skor üretti Utah ekibi, mücadeleden 91-122 farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bojan Bogdanovic, 19 sayı – 4 ribaundluk performansıyla en skorer isim olurken ona 16 sayı – 14 ribaundluk double-double'ıyla Rudy Gobert eşlik etti. Kenardan gelen Jordan Clarkson da 16 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile önemli skor katkısı yapan bir diğer isimdi.

Donovan Mitchell, 16 sayı – 3 ribaund – 6 asist ile karşılaşmayı tamamlarken Eric Paschall da 13 sayı – 4 ribaund ile oynadı. Hassan Whiteside da kenardan gelerek 10 sayı – 6 ribaundluk bir katkı verdi.

Houston cephesinde Christian Wood 16 sayı – 7 ribaund ile mücadele ederken temsilcimiz Alperen Şengün, 24 dakika süre aldığı karşılaşmada 12'de 4 saha içi ve 1'de 1 üçlük isabetiyle 14 sayı – 5 ribaund – 3 top çalma üretti. Jalen Green de mücadeleyi 13 sayı – 3 ribaund ile tamamladı.

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