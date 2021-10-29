NBA'de Alperen Şengün çift hanelere çıktı!
NBA'de heyecan devam ediyor. Gecenin maçında Houston Rockets ile Utah Jazz karşı karşıya geldi. Houston forması giyen sporcumuz Alperen Şengün 14 sayı üretse de, Utah'ın 122-91'lik galibiyetine engel olamadı.
NBA'de dün gece Houston Rockets, Utah Jazz'i ağırladı. 7 oyuncunun çift haneli skor üretti Utah ekibi, mücadeleden 91-122 farklı bir skorla galip ayrıldı.
Bojan Bogdanovic, 19 sayı – 4 ribaundluk performansıyla en skorer isim olurken ona 16 sayı – 14 ribaundluk double-double'ıyla Rudy Gobert eşlik etti. Kenardan gelen Jordan Clarkson da 16 sayı – 6 ribaund – 3 asist ile önemli skor katkısı yapan bir diğer isimdi.
Donovan Mitchell, 16 sayı – 3 ribaund – 6 asist ile karşılaşmayı tamamlarken Eric Paschall da 13 sayı – 4 ribaund ile oynadı. Hassan Whiteside da kenardan gelerek 10 sayı – 6 ribaundluk bir katkı verdi.
Houston cephesinde Christian Wood 16 sayı – 7 ribaund ile mücadele ederken temsilcimiz Alperen Şengün, 24 dakika süre aldığı karşılaşmada 12'de 4 saha içi ve 1'de 1 üçlük isabetiyle 14 sayı – 5 ribaund – 3 top çalma üretti. Jalen Green de mücadeleyi 13 sayı – 3 ribaund ile tamamladı.
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