Kadınlar basketbolda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı!

Kadınlar basketbolda 30 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray, saat 16.30'da Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 2 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe Safiport, 4 puan ve averaj ile lider durumda bulunuyor. Ligdeki 2 maçını da kazanan Galatasaray ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

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