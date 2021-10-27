27 Ekim 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Panathinaikos 95-69 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A. Efes Atina’da farklı kaybetti!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 Giriş Tarihi: 27.10.2021

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos OPAP'a konuk oldu. Temsilcimiz Efes, zorlu rakibine 95-69'luk skorla farklı kaybetti. Efes, 6 maç sonunda 1 galibiyette kalmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Temcilsimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Panathinaikos OPAP'a konuk oldu. Efes, Atina'dan 95-69'luk skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz, EuroLeague'de 6 hafta sonunda 1 galibiyette kaldı.

ÇEYREK SONUÇLARI:

1. Çeyrek sonucu: Panathinaikos 22-13 Anadolu Efes

2. Çeyrek sonucu: Panathinaikos 52-35 Anadolu Efes

3. Çeyrek sonucu: Panathinaikos 78-55 Anadolu Efes

4. Çeyrek sonucu: Panathinaikos 96-69 Anadolu Efes

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